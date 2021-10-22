شاهد .. عريس غبي فتح جوال عروسته في ليلة الدخلة وطلقها على الفور بعد أن اتفرج صدمة العمر!

انت الان تتابع خبر عريس غبي فتح جوال عروسته في ليلة الدخلة وطلقها على الفور بعد أن اتفرج صدمة العمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

من وقائع الأعراس المؤلمة، تسبب موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" في طلاق عروس من عريسها يوم الزفاف.

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وفي التفاصيل، تقول المصادر إن العريس اشترط على عروسته بعد عقد القرآن أن لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، كانت العروس قد بعثت صورا من حفل زفافها لصديقتها عبر "سناب شات".. وعندما علم زوجها بالأمر طلقها على الفور.



هذا ويحذر كثير من المختصين الاجتماعيين من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقة بين الأزواج.



ويشيرون إلى أن حوادث طلاق كثيرة وقعت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.23008356