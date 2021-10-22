شاهد .. ملكة الاغراء رولا يموت تفجر صدمة حول عذريتها وتكشف علاقتها بسياسي عربي معروف

انت الان تتابع خبر ملكة الاغراء رولا يموت تفجر صدمة حول عذريتها وتكشف علاقتها بسياسي عربي معروف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وردت رولا يموت على سؤال المتابع بشكل عنيف، إذ قالت: "أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان، أنزلك وثيقة الزواج والطلاق؟"، وطالبت المتابع ان يتدخل بنساء عائلته فقط.

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وتفاعل المتابعون مع رد رولا يموت، ودعموها في تعليقاتهم، مؤكدين ان مثل هذه الأسئلة لا يتم طرحها، وانها حرة في حياتها الخاصة، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة والخادشة والتي تجعل البعض يطرح هكذا اسئلة.

وبآخر اطلالاتها الجريئة، نشرت رولا يموت صورة لها وهي تزحف على الأرض مرتدية "بادي سوت" بأكمام طويلة، وصور أخرى ترتدي البكيني، ما عرضها لهجوم حاد من قبل المتابعين.20218879