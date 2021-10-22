شاهد .. رهف القنون تقهر زوجها وتفجر غضباً واسعاً بصورة فاضحة أظهرت المستور في أوقح مكان ! اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر رهف القنون تقهر زوجها وتفجر غضباً واسعاً بصورة فاضحة أظهرت المستور في أوقح مكان ! اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

نشرت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ صورة لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالهوت شورت وارتدت قميصاً مفتوحاً بشكل مبالغ فيه على منطقة الصدر حيث اضهرت المستور في اوقح مكان وهوا ما قهرت زوجها. 73376748

لكن اللافت تغيّر ملامحها بشكل واضح في هذه الصورة التي التقطتها وكأنها خضعت لبعض التعديلات التجميلية فتسائل البعض ان كانت قد خضعت لعمليات او ان هذه التعديلات جاءت على الصورة فقط عبر تقنية الفوتوشوب فقط.

وكانت رهف قد اغلقت خاصية التعليقات على الصورة خصوصاً بعد الهجوم الذي حصل عليها اثر نشرها فيديو وهي تقبل شابة قيل انها حبيبتها.

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