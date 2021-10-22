شاهد .. والد ياسمين صبري يخرج عن صمته..ويثير الغضب بنشر أسرار زواجها الأول أمام الملأ ويحرق قلب أبو هشيمة!

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يخرج عن صمته..ويثير الغضب بنشر أسرار زواجها الأول أمام الملأ ويحرق قلب أبو هشيمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعرب الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، عن إستياءة الشديد من ابنته بعد مقاطعتها لشقيقها وحضور حفل زفافه، وقررت المقاطعة بتحريض من والدتها التي منعت ياسمين وشقيقتها من حضور حفل زفاف شقيقتهم.

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ونشر صبري صورا لحفل زفاف ابنته شقيقة ياسمين صبري بحضور الأخيرة أثناء إرتدائها فستان من التايجر، كما نشر كارت دعوة فرح ياسمين صبري من زوجها السابق "محمد أحمد أبو

الدهب" والذي عقد في ديسمبر 2013 بفندق فوسيزون سان إستيفانو، الأمر الذي أعتبره البعض عدم إعترافه او موافقته على زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وعلق على الصور قائلاً:" رد الجميل من اقرب الناس أحياناً يكون خنجر في الضهر، زي ما عملت لبلال فرحه عملت لبناتي فرحهم، لكن النتيجة قلب اسود جاحد، حرقت قلب اخوها!! احنا دايما واقفين جنبهم لحد ما راحو لبيوتهم".



وكان أشرف صبري والد ياسمن شن هجوماً عليها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم" قائلاً:"لم أتخيل أن يكون إنسان

جاحدًا بهذا الجحود، لا أعلم لماذا لم تحضر زفاف أخيها الأمر كان بدون أي أسباب أو مقدمات"، ونفى وجود خلافات بين أبنائه، أو ارتباطات تمنع حضورهم زفاف شقيقهم سوى نفوس متغيرة.89075554