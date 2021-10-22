شاهد .. هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل " الحاج متولي " .. شاهدوا كيف أصبحت الآن !!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل " الحاج متولي " .. شاهدوا كيف أصبحت الآن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها ، ظهرت فيها على طبيعتها دون مساحيق تجميل ، وبدت عشرينية رغم أنها تجاوزت سن السابع والثلاثين .

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نورهان اشتهرت بالعديد من الأعمال الناجحة التي عرضت في تسعينات القرن الفائت وبداية الألفية الثالثة ، أبرزها : ( سوق العصر ، والعصيان ) .

مشاركتها الأهم كانت في مسلسل ( عائلة الحاج متولي ) ، ولعبت دور سميرة التي يحبها نور الشريف ، وابنه مصطفى شعبان .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل " بين السما والأرض " والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2021 .

المسلسل بطولة النجوم : هاني سلامة ، درة ، سوسن بدر ، غادة عادل ، محمد ثروت ، يسرا اللوزي ، محمود الليثي ، نجلاء بدر ، ندى موسى ، ومن تأليف إسلام حافظ ، إخراج محمد العدل .49753920