شاهد .. لن تصدق..الجمهور في صدمة بعد تصريحات بوسي شلبي عن مرض ياسمين عبد العزيز(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق..الجمهور في صدمة بعد تصريحات بوسي شلبي عن مرض ياسمين عبد العزيز(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تصريح الإعلامية بوسي شلبي حول رأيها وطريقتها في الاطمئنان على الفنانة ياسمين عبد العزيز، إثر الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها مؤخراً.

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بوسي شلبي: اطمأنيت على ياسمين عبد العزيز من السوشيال ميديا كشفت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أنها تابعت حالة ياسمين عبد العزيز الصحية واطمأنت عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بوسي شلبي إنها لا تتمنى المرض لأي شخص، لا ياسمين عبد العزيز ولا أي إنسان، وتابعت قائلة: "المرض مفيهوش شماتة، أنا بتمنى لكل الناس والعالم كله الشفاء، أنا عشت مع عيلتي أمي وأختي وزوجي تعب كبير، وقضيت يمكن معظم عمري في المستشفى، فما أتمناش المرض لأي حد، ربنا يا رب يشفي كل مريض".



الجمهور ينتقد بوسي شلبي بسبب ياسمين عبد العزيز

يبدو أن جمهور ياسمين عبد العزيز، لم يتغاض عن تصريحات بوسي شلبي السابقة في حقها، فقوبل تصريحها حول اطمئنانها على حالتها الصحية بانتقادات كبيرة.



وقال بعض المعلقين: "فين التعاطف معلش؟ المواقع كلها تشتمها الظاهر أنكم تحاولون تلمعونها على حسابنا لكن مستحيل".

تابعوا: "دي ما عندها غير سيرة ياسمين عبد العزيز وزوجها المرحوم طب ممكن نعرف علاقتك مع ولاد محمود عبد العزيز عاملة ازاي "، "أريد أفهم هذه المرة ليش مخلية ياسمين ببالها؟ ليش مدا تعوفهه حتى بعد ما مرضت ما يتركوها بحالها، حرام"، "المرض ما فيهوش حاجة! ومن السوشيال ميديا اتطمنا؟ مين يعني؟ صحيح لئيمة".

أزمة بوسي شلبي وياسمين عبد العزيز



كانت أزمة كبيرة قد أثيرت مؤخراً، بعد حوار الإعلامية بوسي شلبي، مع الفنانة ريهام حجاج، زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة وطليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تطرقت بوسي لوصف ياسمين عبد العزيز بالطرف الثاني، بالإضافة إلى حديثها عن كواليس انفصالها عن حلاوة خلال الحلقة، ثم خرجت في

تصريحات صحفية واصفة الطرف الثاني بأنه لا زال يحب الطرف الأول، في اتهام صريح لياسمين عبد العزيز، التي تبادلت المناوشات الكلامية عبر السوشيال ميديا معها. (تصريحات بوسي شلبي ضد ياسمين عبد العزيز).

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