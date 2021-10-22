شاهد .. صاروخ نوووي. لورديانا صعقت الشباب بفيديو ببدلة رقص شفافة كشفت المستور..

انت الان تتابع خبر صاروخ نوووي. لورديانا صعقت الشباب بفيديو ببدلة رقص شفافة كشفت المستور.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا​ فيديو رقص لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت الراقصة لورديانا​ في الفيديو ترقص بطريقة إحترافية وترتدي بدلة مكشوفة وشفافة أظهرت عدم إرتداء لورديانا ملابس داخلية .97620206

وتداول جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معبرين عن جمالها وجمال رقصها ومشيدين بإحترافيتها العالية في الرقص .مواليد 1977، تحمل الجنسية البرازيلية، وديانتها المسيحية، تقيم بالقاهرة، وهي من أبطال القوى في البرازيل، قدمت إلى مصر عام 2016. وتعمل حالياً مدربة ومحترفة الرقص الشرقي، وتبلغ من العمر 43 سنة حتى 2020 م.الراقصة البرازيلية لوردينا خبيرة الرقص الشرقي، ومحترفة شهيرة في الرقص، قدمت من البرازيل قبل أربع سنوات إلى مصر. وانظمت الى عالم الرقص لتصبح واحدة من أشهر الراقصات في الوطن العربي.

وقد احيت العديد من السهرات والملاهي الليلة والافراح في شرم الشيخ والساحل الشمالي. وتنشر دروساً في الرقص الشرقي مقاطع فيديو لرقصاتها عبر حسابها الرسمي انستقرام والذي يتابعها الالاف من المحبين والمعجبين بها .

تتقاضى الراقصة لوردينا 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، كما نها تحصل على 15 ألف جنيه في الساعة الواحدة حال اصطحابها لفرقتها.97620206