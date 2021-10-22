شاهد .. اتفرج..فضيحة مدويةمذيعة أخبار لم ترتدي ملابس داخلية فإنكشف المستور على الهواء مباشرة مما ادى الى اثارت الجدل وتشتيت المصورين!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرضت مذيعة نشرة الاخبار الإيطالية ​كوستانزا كالابريز لموقف محرج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار، مباشرةً على الهواء، حيث انها لم تنتبه أن الطاولة التي تجلس خلفها من الزجاج، ليحدث ما لم تتوقعه.

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حيث ظهرت المذيعة من دون ملابس داخلية،عندما باعدت بين ساقيها أثناء التصوير من الكاميرا المقابلة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل مكثف، ولاقى تعليقات عديدة وساخرة منها، وطالبها النشطاء ان تنتبه للمرة المقبلة.

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