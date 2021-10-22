شاهد .. بالبكيني المكشوف .. سيرين عبدالنور تنزع ثوب الخجل وتستعرض مفاتنها أمام المتابعين.. وردة فعل صادمة من زوجها

انت الان تتابع خبر بالبكيني المكشوف .. سيرين عبدالنور تنزع ثوب الخجل وتستعرض مفاتنها أمام المتابعين.. وردة فعل صادمة من زوجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو لها، وهي ترتدي مايوه باللون الأخضر.

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وهرت وهي تتمايل على أنغام أغنيتها “​روق دماغك​”، ولاقى الفيديو رواجا واسعا من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واطلالته مما اثاروا غيرة زوجها.

بينما اعتبر البعض ان ظهورها جريء لم يتعود الجمهور مشاهدتها بهذه الاطلالات.

يذكر ان أغنية روق دماغك غنتها الفنانة سيرين عبد النور ديو مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​، وحاز الفيديو آلاف الإعجابات بعد وقت قصير من نشره.

وعن آخر أعمالها الدرامية تشارك حالياً الفنانة سيرين عبد النور في مسلسل “​دور العمر​” من إخراج سعيد الماروق.

ويشارك في البطولة إلى جانب سيرين، ​عادل كرم​، ​طلال الجردي​، يارا فارس، نوال كامل، وغيرهم من النجوم.

وفاجأت تاليا رحمه، إبنة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، في وقت سابق المتابعين بتصرف غريب.

ورغم صغر سنها ظهرت وهي تضع ماكياج والدتها على عيونها.

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وعلّقت: “عندما تكون والدتكم تحب الالوان وعندما تكون في حالة من الضجر”.

اتقوم والددتها بالرد سيرين عبد النورعلى صور إبنتها، بالقول: “طيّب النظرة شو؟.

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