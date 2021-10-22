شاهد .. اتفرج..يئبرني الاسود نادين نجيم تضج انوثة وتستعرض صدرها بالشيفون وتثير المتابعين ومن ضمنهم متابع كويتي ينفجر بردة فعله!

انت الان تتابع خبر اتفرج..يئبرني الاسود نادين نجيم تضج انوثة وتستعرض صدرها بالشيفون وتثير المتابعين ومن ضمنهم متابع كويتي ينفجر بردة فعله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورتين لها عبر حسابها في انستغرام، وظهرت بها بإطلالة خطفت الأنظار، مرتدية فستانا ضيقا وقصيرا باللون الأسود، وشيفون من الأعلى شف عن صدرها، مع فتحة من الجنب كشفت بها عن فخذها، وسدلت شعرها على كتفيها، وتزينت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة.

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وكتبت نادين نجيم على صورها: "لن ينتقدك شخص متفوق عليك بأعماله، بل سينتقدك شخص أقل منك، تذكر ذلك". وتفاعل المتابعون مع صور نادين نجيم، وعبروا عن اعجابهم بإطلالتها وجمالها، كما أشادوا بكلماتها، مؤكدين على نجاحها وتفوقها المهني والفني.

ومن أبرز التعليقات التي فجرت الردود، كانت لمعلق كويتي بحساب اسمه "ابن الكويت الأصيل"، حيث كتب: "يهمني جمال نادين نجيم واثارتها اكثر من فنها وأدوارها واتابعها لأشوفها مو لأشوف المسلسلات"، ولاقى هذا التعليق غضب البعض وخاصة المتابعين من الكويت الذين أكدوا ان الفن والموهبة أهم من الجمال، وأن شعب الكويت يقدر الفن والدراما الهادفة أكثر من الجمال والشكل.

هذا وتداولت إحدى الصفحات التابعة لمتابعي نادين نسيب نجيم خبر مفاده ان الفنانة نجيم ستكون عضو أوّل في لجنة تحكيم Miss Universe UAE، وقدم محبيها لها التهاني، متمنين لها النجاح الدائم في كل خطواتها.

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