شاهد .. بعد إرتكابه جريمة القتل.. الاعلامي إيلي باسيل يفجر خبر انفصال نانسي عجرم من زوجها ويثير البلبلة والجمهور مصدوم.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد إرتكابه جريمة القتل.. الاعلامي إيلي باسيل يفجر خبر انفصال نانسي عجرم من زوجها ويثير البلبلة والجمهور مصدوم.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل صورة الثنائي نانسي عجرم وزوجها ​فادي الهاشم، مع تعليق اثار الكثير من الضجة والبلبلة بين المتابعين، حيث كتب على الصورة: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لإتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق.





وعبّر الجمهور عن صدمتهمم هذا الخبر، حيث تعتبر نانسي وزوجها نموذج للزوجين المثاليين، ومن المعروف ان علاقتهما مميزة وهادئة وخاصة ان بينهما 3 بنات، ويشكلون معا أسرة رائعة.

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ولكن تعتبر هذه المعلومة مجرد تكهنات ولا توجد اخبار مؤكدة، حيث لم يصدر أي تصريح من قبل الثنائي سواء بتاكيد الخبر أو النفي.



يذكر ان منزل نانسي عجرم وزوجها الهاشم قد تعرضا لمحاولة سرقة من قبل شخص مسلح، ما أجبر زوج نانسي للدفاع عن نفسه وبناته بإطلاق الرصاص على اللص وأرداه قتيلا، وتصدرت هذه الحادثة المأساوية الترند على جميع المواقع لفترة طويلة.

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