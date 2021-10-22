شاهد .. اتفرج : ظهور «مخيف» للكويتية حليمة بولند بعد عملية تجميل مكثفة .. والجمهور في صدمة !!

انت الان تتابع خبر اتفرج : ظهور «مخيف» للكويتية حليمة بولند بعد عملية تجميل مكثفة .. والجمهور في صدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وشكل صدمة لجمهورها فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها بشكلها وملامحها المختلفة من أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية تجميل منذ أيام ، إذ نشرت مجموعة صور و فيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "سناب شات"، وهي تستعرض أناقتها وقوامها الممشوق وتتغزل في الميكب آرتيست التي وضعت لها مكياجها الصارخ، ما جعلها تأتي في صدارة ت ترند المملكة العربية السعودية.

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وبدت بولند في الصور بإطلالة جذابة و خاطفة للأنظار مرتدية فستان أسود منقوش بالورود، طويل وذا أكمام شفافة، فيما اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة إذ تركت خصلات شعرها تنسدل بإنسيابية على كتفيها، فيما وضعت مكياجًا صاخبًا يرتكز على الألوان الترابية القاتمة، فرسمت عينيها بالآيلاينر الأسود مع دمج الآيشادو الأسود البرونزي، كما حرصت على تركيب الرموش الكثيفة وتحديد الحواجب، مع وضع البلاشر والهايلايتر في معظم أجاء الوجه فيما زينت شفاها باللون الوردي اللامع.

وكانت كشفت بولند عن نجاتها من الموت بأعجوبة في إحدى عيادات التجميل الخاصة إثر خضوعها لجرعة تخدير "بنج" زائدة عن المطلوب ، كادت أن تُنهي حياتها في غمضة عين، ما تسبب في تداول أنباء عن وفاتها لنفس السبب.

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