شاهد .. اتذكرون الطفلة الشقية نور عثمان بطلة ارب جوت تالنت.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن بعد ما كبرت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفلة الشقية نور عثمان بطلة ارب جوت تالنت.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن بعد ما كبرت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

من لا يتذكر الطفلة نور عثمان التي خطفت الانظار خلال مشاركتها في برنامج المواهب Arabs got talent في موسمه الثالث.

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إنتشر مؤخراً مقطع فيديو للطفلة التي بدت بملامح مختلفة، بعدما كبرت 5 سنوات عما ظهرت فيه في البرنامج، إلا أنها لا تزال تحافظ على تسريحة الشعر نفسها وحركاتها الطريفة التي اشتهرت بها، أثناء تمثيل كلمات الاغنية بطريقتها المضحكة.

وقدمت الطفلة أغنية "حادي بادي" التي تتحدث عن القنوات المصرية، من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، بطريقة ساخرة وطريفة لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها.85442312