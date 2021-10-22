شاهد .. اتفرج..قرار يحبس انفاس محمد رمضان ويحزن معجبيه ويثير قلق جمهوره بشطبة من نقابة الفنانين ومنعه من التمثيل لهذا السبب !؟

انت الان تتابع خبر اتفرج..قرار يحبس انفاس محمد رمضان ويحزن معجبيه ويثير قلق جمهوره بشطبة من نقابة الفنانين ومنعه من التمثيل لهذا السبب !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النطق بالحكم بقضية الفنان المصري محمد رمضان المتعلقة بشطبه من نقابة الفنانين إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



حيث قدّم المحامي طارق محمود دعوى تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشطب محمد رمضان من جداول النقابة، بالإضافة إلى منعه من مزاولة المهنة، بسبب تحريضه على أعمال العنف والبلطجة بادواره.



وقال المحامي في الدعوى المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان، "إن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون،

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لكن مؤخرا ظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف"، كما اكد المحامي ان هذه الأدوا تشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.



وقدم محمد رمضان عدة ادوار تمثيلية لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، ومن أهمها: البرنس، موسى، زلزال، الديزل، وغيرها.76634980