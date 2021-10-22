شاهد .. سر قيام حسن الرداد بحرق قلب زوجته إيمي سمير غانم وفضح شقيقتها دنيا أمام ميرفت أمين

انت الان تتابع خبر سر قيام حسن الرداد بحرق قلب زوجته إيمي سمير غانم وفضح شقيقتها دنيا أمام ميرفت أمين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تكد سحابة التوترات تهدأ حتى أعاد غيومها الفنان حسن الرداد، والذي كشف تفاصيل الإنسحاب المفاجئ لبنات سمير غانم دنيا وإيمي من فعالية كان من المفترض أن تكرمان فيها الفنانة ميرفت أمين.

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وقال الرداد في لقاء مع "إي تي بالعربي" وتابعه "أحداث نت" أنه كان من المقرّر أن تذهب دنيا إلى دار الأوبرا خلال احتفالية أيام الدراما العربية لتسليم جائزة إلى ميرفت أمين تحمل اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز ولكنها اعتذرت قبلها بعدة ساعات فقط من الفعالية.وأوضح أنها قالت له أنها لازالت في حالة الحزن.

وبحسب بعض الآراء فإن الإنسحاب المفاجئ لبنات سمير غانم والذي جاء قبل ساعات من الفعالية قد يكون أثار غضب ميرفت أمين وشعورها بالخذلان منهن، فردت على ذلك بإعلان غيابها أيضاً عن المهرجان، حيث تعللت بظروف شخصية.

ميرفت أمين ترد باستئناف نشاطها الفني

وأعلنت الفنانة ميرفت أمين عودتها إلى الشاشة الصغيرة من خلال بطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتي تحمل إسم «حكايتي مع الزمان».

وقالت مصادر فنية إن ميرفت أمين وافقت على استئناف تصوير المسلسل بعد انقضاء أربعين يوما على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان القائمون على العمل الدرامي قد تفاوضوا في وقت سابق مع الممثلة المخضرمة، فوافقت شرط تأجيل التصوير فترة غير معلومة كي تتجاوز أحزانها على وفاة «صديقة عمرها».

وكان القائمون على العمل الدرامي قد تفاوضوا في وقت سابق مع الممثلة المخضرمة، فوافقت شرط تأجيل التصوير فترة غير معلومة كي تتجاوز أحزانها على وفاة «صديقة عمرها».83349803