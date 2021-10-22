شاهد .. متابع بحريني يفجر الردود على أفخاذ دنيا بطمة المكشوفة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر متابع بحريني يفجر الردود على أفخاذ دنيا بطمة المكشوفة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها في انستغرام، نشرت دنيا مجموعة صور جريئة ومكشوفة استعرضت فيها مفاتنها شكل خادش حسب رأي المتابعين، فبعد ظهورها بالمايوه بالمسبح، أطلت دنيا بطمة مرة أخرى بهوت شورت قصير، وقميص كشف عن بطنها ما عرضها للكثير من الإنتقادات.

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ومؤخرا، نشرت دنيا بطمة على حسابها صورة لها مرتدية فستان طويل بالوان صيفية زاهية، بفتحة طويلة كشفت فيها عن فخذها، واللافت انها ارتدت طاقية كبيرة وغطت كامل وجهها بها، وتعرضت بطمة بالصورة لهجوم حاد من قبل المتابعين الذين استهجنوا اطلالات دنيا بطمة الجريئة في الفترة الأخيرة، وأكدوا ان من الأجدى تغطية الأفخاذ لا الوجه.

لكن احد المتابعين البحرينيين على صفحة دنيا بطمة كتب تعليق على احد الصور التي كشفت بها عن أفخاذها، أشعل بها الردود، حيث كتب: "نصيحة للبحيرني محمد الترك زوج دنيا بطمة الحفاظ على احتشام زوجته لأن العادات والتقاليد البحرينية تهتم بإحتشام الاخوات والزوجات، والفن يكون بالاداء والغناء الراقي لا بالتعري لكسب الشهرة"، ونال هذا التعليق اعجاب الكثير، وأثنوا على كلامه، وأكدوا ان الفن اصبح سباق للتعري وليس بالاداء الراقي.

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