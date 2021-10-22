شاهد .. أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز .. اتفرج جمالها الفاتن بعد ما اصبحت شابةفي سن المراهقة لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً ...اتفرج

انت الان تتابع خبر أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز .. اتفرج جمالها الفاتن بعد ما اصبحت شابةفي سن المراهقة لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفي لقاء تلفزيوني مع الفنانة منال عفيف قالت انها "اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة لتتفرغ لتربية ابنتها الوحيدة بعد قرار انفصالها عن زوجها ولأنها تخاف على ابنتها مثل كل النساء وشرقية فابتعدت عن التمثيل لحمايتها".

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شاركت الطفلة المصرية جورية حمدي في الموسم الأول من برنامج (ذا فويس كيدز) ونالت شهرة واسعة جدًا.

اختارت، آنذاك، الانضمام إلى فريق النجم المصري تامر حسني

ووصلت إلى مراحل متقدّمة.

في المرحلة النصف نهائية غنّت (بعد يومين) للنجمة سميرة سعيد

ونال مقطع الفيديو أكثر من ١٠٠ مليون مشاهد.

اليوم، نشرت صورة جديدة لها وتغيّرت كليًا، وبدت أكثر جمالًا وأناقة مما كانت عليه سابقًا.

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