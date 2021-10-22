شاهد .. الملبن وصل: الراقصة جوهرة ببدلة رقص مكشوفة تستعرض صدرها وبإطلالة نار بأحضان راغب علامة والجمهور مصدوم !

انت الان تتابع خبر الملبن وصل: الراقصة جوهرة ببدلة رقص مكشوفة تستعرض صدرها وبإطلالة نار بأحضان راغب علامة والجمهور مصدوم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة الروسية جوهرة عبر حسابها في انستغرام مجموعة صور ظهرت فيها برفقة الفنان اللبناني ​راغب علامة​ من أحد الحفلات، مرتدية بدلة رقص جريئة مكشوفة الصدر باللون

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الأبيض مزينة بالريش، وسدلت شعرها ووضعت مكياجا صارخا، واحتضنها الفنان راغب علامة بأكثر من وضعية، كما ظهر ممسكا بيدها.

وإنتشرت الصورة بشكل كبير، وتم تداولها بين المتابعين والجمهور، وعبر البعض عن إعجابهم بهذه الصور، بينما انتقد البعض الفنان راغب علامة معتبرين ان احتضان راقصة بطريقة جريئة لا تليق بمستواه الفني وقيمته الكبيرة.

يذكر أن جوهرة قد فاجأت محبيها من خلال مقطع فيديو نشرته مؤخراً عبر صفحتها في إنستغرام، حيث ظهرت وهي تقوم بحركات طريفة بوجهها، وبملامح مختلفة، واتهمها البعض بإجراء عمليات تجميل غيرت ملامحها وشكلها.

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.86349547