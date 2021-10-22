شاهد .. الأكثر جرأة..رولا يموت تمارس حركات صارخة مثيرة في الحمام وتستعرض خلفيتها

انت الان تتابع خبر الأكثر جرأة..رولا يموت تمارس حركات صارخة مثيرة في الحمام وتستعرض خلفيتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية رولايموت جدلًا كبيرًا بعدما نشرت فيديو عارٍ لها يصنف تحت خانة الاباحية وعرضت جسدها أثناء الاستحمام للجميع.

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اسمها تصدر السوشيال حيديا والمواقع الالكترونية ليس بسبب عمل جميل أو انجاز نادر بل لأنها كانت جريئة جدًا بنشرها للفيديو ولم تهتم لأحد إلا لما تريده أو تحقيقه.



لم تكتفِ بذلك، بل عادت ونشرت صورة لا تقل إثارة عن فيديو الاستحمام، وظهرت مرتدية المايوه الشبيه بالملابس الداخلية وعرضت مؤخرتها العارية مجددًا.



ماذا تستفيد رولا حين تشوّه سمعتها أو حين تجعل جسدها مباحًا لكل خلق الله

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.17985225