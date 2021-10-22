شاهد .. اتفرج بالمايوه .. منة فضالي على خطى ‘‘سما المصري’’ ورانيا يوسف.. تسبح منزوعة الملابس وتتعمد الاثارة وهذا ما ستفعله بالمتحرشين (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج بالمايوه .. منة فضالي على خطى ‘‘سما المصري’’ ورانيا يوسف.. تسبح منزوعة الملابس وتتعمد الاثارة وهذا ما ستفعله بالمتحرشين (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة صارمة إلى المسيئين لها ولزميلاتها من الفنانات، وذلك بعد الهجوم عليها وعلى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف

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منة فضالي: (سآخذ حقي بالقانون)

وجاء هجوم منة فضالي بعد التعليقات المسيئة لها بألفاظ خارجة عقب نشرها صورتها بالمايوه، وعقب أزمة رانيا يوسف بعدما نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وبفيديو نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، قالت منة فضالي: (من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت رسائل مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون).

وأوضحت منة فضالي: (أنا ضد أي تجاوزات في حقي، الموضوع زاد عن حده وسوف أتبع نفس ما اتبعته زميلاتي من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول).

وأضافت: (لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست).59413319