شاهد .. بالصور ولأول مرة.. الفنانة بلقيس فتحي تفجر الإنترنت بفستان شفاف وقصير جدا أظهر انوتها ...اتفرج

انت الان تتابع خبر بالصور ولأول مرة.. الفنانة بلقيس فتحي تفجر الإنترنت بفستان شفاف وقصير جدا أظهر انوتها ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، مواقع التواصل الإجتماعي، بصور حديثة وجريئة جدا لها.

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جاء ذلك بعد مشاركة الفنانة بلقيس فتحي، جمهورها ومتابعيها، بتلك الصور عبر صفحاتها الخاصة على منصات السوشيال ميديا.

وظهرت ابنة الموسيقار اليمني الكبير، أحمد فتحي لأول مرة، بفستان شفاف من الأعلى وقصير جدا، دون ذرة خجل.

ولم تكتف بلقيس فتحي، بارتداء فستان شفاف وقصير، بل قامت من خلال الصور التي رصدها محرر "يمن دايركت" بإستعراض مفاتنها وجسدها بجرأة شديدة.

وتعرضت الفنانة اليمنية، بسبب هذا الظهور إلى انتقادات شديدة وواسعة من قبل الجمهور والمتابعين، الذين وصفوا الصور بالفاضحة.

وتساءل البعض عن سبب هذه الجرأة المفاجئة التي ظهرت بها بلقيس فتحي، رغم الحرص الذي كانت تبديه في السابق، على الظهور بطريقة تليق بتاريخ والدها الفني، والفن بشكل عام.

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