شاهد .. بأقوى مشهد صارخ رولا يموت تخطت االحدود بملابس داخلية شفافة اظهرت كل شيء بوضوح

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 05:30 مساءً | (مايا)

عودتنا ​رولا يموت​ على اثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفترة الاخيرة راحت تنشر صوراً لها بالملابس الداخلية آخرها بزي أحمر شفاف للغاية ظهر من خلاله صدرها ومناطق اخرى من جسمها.

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وإنتشرت الصور بشكل كبير اذ ان جرأة رولا اصبحت مثيرة للاهتمام وللاستفهام، وفق بعض المعلقين اصبح الموضوع مبتذلاً، ففي البداية كان نشطاء مواقع التواصل يستغربون هذه الصور، أما الآن فتعودوا عليها، وقسم آخر من المتابعين رأى ان رولا تفعل ما تفعله النجمات العالميات لا أكثر، فقد ظهرت جينيفر لوبيز جيجي حديد وغيرهما من دون ملابس ايضاً.

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