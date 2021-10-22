شاهد .. ابنة الفنانة هند رستم في إطلالة جديدة تفاجئ الجماهير بملامح غير متوقعة وقد تغيرت تماما بفعل الزمن .. اتفرج الصورة

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة هند رستم في إطلالة جديدة تفاجئ الجماهير بملامح غير متوقعة وقد تغيرت تماما بفعل الزمن .. اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صفحات التواصل الاجتماعي في مصر اعقبها عدد من المواقع الاخبارية اعادت تداول صورة لابنة الفنانة الراحلة هند رستم لاسيما بعد ظهرت الطفلة وقد أصحبت امرأة كبيرة في السن وهو ما اثار ردود فعل واسعة .

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وتفصيلا فقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للسيدة بسنت ابنة الممثلة المصرية الراحلة هند رستم.يذكر أن رستم هي ممثلة مصرية من أصول تركية شركسية. تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا الذي أنجبت منه ابنتها (بسنت)، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض.

توفيت هند عام 2011 عن عُمر يناهز 79 عاماً، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.

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