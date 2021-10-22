شاهد .. حفيد عمر الشريف جونيور يفجر الانترنت بصورة ساخنه، له ولصديقة وهما يتبادلان القبل

انت الان تتابع خبر حفيد عمر الشريف جونيور يفجر الانترنت بصورة ساخنه، له ولصديقة وهما يتبادلان القبل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائماً ما يثير حفيد الممثل المصري ​عمر الشريف​، ​عمر الشريف جونيور​، الجدل من خلال منشوراته وصوره، فقد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة له ولصديقه وهما يتبادلان القبل، تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وإنقسموا بين من أحبوها، ومن إنتقدوها.

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وكان عمر الشريف جونيور أعلن عن مثليته عام 2014 في حوار مع جريدة advocate الاميركية. عمر الشريف جونيور مولود في كندا وامه يهودية وهو يعيش في الولايات المتحدة ولا يبالي لإنتقادات المتابعين، إذ انه دعم الدراما الاسرائيلية من خلال منشور لمسلسل سيبدأ عرضه، ووضع Location أو مكان نشر المنشور منطقة تل أبيب، وكتب بلغتهم.

وعبر المعلقون عن غضبهم الكبير من موقف عمر الشريف جونيور من القضية الفلسطينية، معتبرين انه لا يجب أن يطلق مواقف سياسية، وان يبقى ضمن مجال التمثيل.

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