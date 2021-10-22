شاهد .. اتفرج..زوج منة عرفة ينشر صورة زفافه على زوجته الثانية ويثير غضب زوجته منه عرفة والجمهور في صدمة!

انت الان تتابع خبر اتفرج..زوج منة عرفة ينشر صورة زفافه على زوجته الثانية ويثير غضب زوجته منه عرفة والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأ الممثل الصاعد محمود المهدي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة من حفل زفافه على زوجته الثانية

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علق الفنان المهدي زوج الفنانه المصرية التي تعد زوجته الثالثة، على صورته وقال: (دي الزوجة الثانية.. الناس اللي قعدت تهاجم اني متجوز ٣مرات وتعدد وكلام كتير.. انت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا).



واستطرد قائلاً: (والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكإنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا.. والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم).



يأتي هذا بعدما نشر محمود منذ يومين صورة لمنة وشابة ثانية، وكتب: (الزوجة الثانية والزوجة الثالثة) وقصد أن منة هي الثالثة بعدما تزوج لمرتين ولديه ٣ بنات منهما.

وهنا نذكر إليكم بعض المعلومات عن زوج منة:

– ابن الفنان الراحل مهدي عباس.



– يبلغ من العمر 31 عامًا فيما تبلغ منة ٢٢ عاماً، أي أن فارق العمر بينهما تسعة سنوات.



– شاب من خارج الوسط الفني حاليًا لكنه يحلم بالنجومية.

– أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.



– يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

– يتابعه أكثر من 5 آلآف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام».



– يتابع 68 شخص فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.



– شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر الخطبة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام».

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