شاهد .. فستان سمية الخشاب يضعها في ورطة على السجادة الحمراء امام الجماهير... وهذا ما طلبتة من المصورين...اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 07:30 مساءً | (مايا)

تعرضت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ لموقف محرج، لأنه كان من الصعب التحكم في ذيل فستانها الطويل، خلال مرورها على السجادة الحمراء في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي.

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وظهرت سمية على السجادة الحمراء وهي تطلب من المصورين أن ينتظروا قبل التقاط الصور، لكي تمسك بـ ذيل الفستان لأنه كان يطير بسبب الهواء في كل مرة تحاول ان تقف أمامهم، ولذلك حرص المصورون على التقاط صور للفستان من عدة زوايا، لكي تظهر كما تريد ويظهر موديل الفستان الذي ارتدته.87835055