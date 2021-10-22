اتفرج – هنادي مهنا تكشف سبب فقدانها للوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تكشف سبب فقدانها للوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة هنادي مهنا عن سبب فقدانها للوزن والدافع وراء ذلك، وقالت : “عملت ريجيم قاسى جدا، وكنت مكتئبة جدا في مراحل الدايت، لجأت إلى نظام غذائى وأشياء أخرى، وكنت واخدة عهد على نفسى أني أرجع لمقاس ملابسي في عام 2018، وميزان الملابس وليس ميزان الكيلو جرامات، وكانت فترة صعبة، ونزلت من 40 لـ50 كيلو”.

يأتي ذلك بعد ما نشرت صور لها تظهر بفقدان ملحوظ للوزن، حيث أرجع البعض نحافة هنادي مهنا لإصابتها بمرض خطير، إثر فقدانها الوزن بشكلٍ كبير، وفي فترة قصيرة.

و أوضحت هنادي تفاصيل حلقات من غير ضمان” مسلسل الا أنا “، معتبرة هذه الحلقات محطة مهمة في حياتها المهنية.

كما أشارت الفنانة الشابة عن تلقيها الكثير من الرسائل التي تشبه أحداثها أحداث المسلسل مؤكدة على أن الفتيات التي لم تأخذ بنصيحة أبائهن يكتشفن في المستقبل أن كل نصائحهم حقيقة.

و اكدت هنادي أن هذه هي المرة الأولى التي تفاعل فيها مع مسلسل بهذه الطريقة، مشددة على أن فكرة بيت العائلة مرفوضة، وقالت: “لازم يعيش الزوجان خارج بيت العائلة حتى لا تحدث مشاكل في التعامل، مقدمة التحية لكل من هاجر أحمد وأحمد كشك وإسلام جمال وأحمد بدير وجميع المشاركين في الحدوتة كان تمثيلهم جيد جدا”.