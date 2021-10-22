شاهد .. اتفرج..فيفي عبده وحفيدتها تثيران ضجة بوصلة رقص مثيره وتشعل جدلا واسعآ بملابسها المكشوفة (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج..فيفي عبده وحفيدتها تثيران ضجة بوصلة رقص مثيره وتشعل جدلا واسعآ بملابسها المكشوفة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل للفنانة فيفي عبدو وحفيدتها .

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وظهرت فيفي عبده ترقص مع حفيدتها وتغني في حفل الفنان عمرو دياب .

كما وظهرت حفيدة الراقصة المصرية بملابس جريئة تكشف عن بطنها .

وعلق المتابعين بسخرية على فيديو الفنانة فيفي عبـده وحفيدتها وكانت فيفي ترقص وتحرك يدها وكأنها تشرح كلمات الأغنية بطريقة أثارت السخرية.

فيفي عبده

راقصة شرقية وممثلة مصرية ولدت في 26 أبريل عام 1953 لأب يعمل ضابط. رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك.

وتزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات. وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي» وأنجبا ابنتهما «هنادي».

ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970.

ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.53029957