شاهد .. اتفرج..بعد اقتراب عودتهما للشاشة وجمالهما الثنائي الرائع مفاجأة بشأن ميراث دنيا وإيمي سمير غانم!

انت الان تتابع خبر اتفرج..بعد اقتراب عودتهما للشاشة وجمالهما الثنائي الرائع مفاجأة بشأن ميراث دنيا وإيمي سمير غانم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

وافقت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، على العودة لممارسة نشاطها الفني من جديد من خلال مسلسل جار التحضير له للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، بعد انقطاعٍ طويل ودخولها في حالة نفسية سيئة عقب فقدان والديها إثر إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

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واقتنعت "إيمي" - مبدئيًا - بمسلسل جار كتابة معالجته الدرامية، فيما يستعد النجم حسن الرداد، لمشاركتها في أول أعمالها خلال الفترة الأخيرة، لمساعدتها على الخروج من أزمتها النفسية.

ويشارك في المسلسل الجديد، عدد كبير من نجوم الشرف، جار الاتفاق معهم للظهور في حلقات العمل لإضافة مزيد من الثقل الفني على العمل الجديد.



كما تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم، قرار الشركة المنتجة لمسلسلها المؤجل منذ العام السابق "عالم موازي" من أجل البدء في التصوير واستئناف الحلقات المتبقية للعرض خلال رمضان القادم عبر 15 حلقة.



ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبي.. بحبك"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين.



ميراث دنيا وإيمي

ومع تواتر أنباء اقتراب عودتهما للفن أعاد الجمهور الحديث عن ميراث الفنانتين بعد رحيل والديهما للصدارة، خاصة وأن الفنان سمير غانم يمتلك ثروة هائلة.



وتحدثت تقارير صحفية عن ثروة الفنان الراحل سمير غانم، التي تقدر بما يقارب من حوالي 100 مليون دولار أي مليار ونصف جنية مصري، حيث يعتبر الفنان سمير غانم من الأثرياء بعد عادل إمام ومحمد رمضان.



وبات الكثيرون يتساءلون عن ثروة الفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاتها يوم ٧ اغسطس الماضي بعد قضائها أكثر من 3 أشهر في المستشفى.

وكشف موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.



وقال الموقع وفقا لمتابعة "أحداث نت" إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.



وبالتالي فإن مجموع ميراث دنيا وإيمي سمير غانم يبلغ 110 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ هائل، قد يجعلهما أغنى فنانتين شابتين في مصر حالياً، وفق آراء بعض المتابعين.43674682