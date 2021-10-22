اتفرج – بدر خلف ينشر فيديو يعلم فيه الزوجات التحرش بأزواجهن

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر خلف ينشر فيديو يعلم فيه الزوجات التحرش بأزواجهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي يدعو قيه الزوجات للتحرش بأزواجهن داخل السيارة، مما أثار جدل وانتقادات واسعة من الجمهور.

حيث ظهر بدر خلف في مقاطع الفيديو التي ينصح فيها الزوجات بإطلالة نسائية وتحدث على طريقته الخاصة، موجهاً حديثه للزوجات.

ونشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات، تويتر، دعا فيه الفتيات للتحرش بأزواجهن على طريقته الخاصة، حيث ظهر وهو يتدلل بطريقة استفزت متابعيه.

و علق على الفيديو : “تعلمي كيف تتحرشين بزوجك فالسيارة”، وبمجرد نشر هذا الفيديو انهالت عليه التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات مهاجمة له وأخرى ساخرة، ومن بين التعليقات على فيديو بدر خلف: “ثلوث بصري وسمعي وضميري لاني بشوف المناظر دي”، “انا متاكدة لو راجلي عملت ليو كدا بلطشني كفف صاموتي لمن اعرف الله كم دا لو ما فناني بالشباك”، “اتخيل نفسي اقول مياو اقسم بالله اني لا افطس ضحك قبل تكمل الكلمة بموت ضحك وإذا سمعها بيقول بسم الله لمسك جني”.

وجاء في التعليقات على فيديو بدر خلف: “لازم القطط ترفع عليك قضيه مو معقوله ولا شدخل صوت القطوة !!!”، “اللي طفشانه من زوجها وتبي الفكه تسوي حركات بدر واضمن لها بتفتك منه طول العمر”، “ما ارحم الا هالضعيفة اللي تعبت ٩ شهور تحسب بيطلع من احشائها رجل، بس طلع خنيىىتْ، عظم الله اجرها في مصابها”، “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . الله يعظم الأجر ويحسن خاتمة المتحرشة أو المتحرش بشنبه وطرحته”، “وضروري تعمليها وهو عصبي ومستعجل وياريت لو تعمليها وهو ناسي رخصة السواقه بالبيت والشرطه على بعد ١٠ امتار من السياره وسجايره خلصانه”.