اتفرج – ابنة يونس شلبي توجه رسالة مؤثرة بشأن تجاهل والدها

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يونس شلبي توجه رسالة مؤثرة بشأن تجاهل والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت شيماء ابنة يونس شلبي على منصات التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة حول تجاهل والدها بعد رحيله ، معبرة عن استيائها من عدم التفكير في تكريم والدها رغم ما قدمه للفن المصري والكوميديا.

و قالت : “محدش كرمك ياحبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاتك كأنك مقدمتش شئ للفن ربنا يرحمك يا احلي واجمل اب في الدنيا ادعوله بالرحمة جزاكم الله خير”.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة ابنة يونس شلبي معبرين عن حبهم الشديد وعشقهم لما قدموا، واستعاد الجمهور ذكرياتهم مع النجم الراحل بمجموعة من أعماله التي قدمها والتي لا زالت حتى الآن تحتل مكانة هامة في قلوبهم.

وكتب مغردون: “تكريمه مسرحية العيال كبرت والمشاغبين اجيال بعد اجيال لما تشوفه تترحم عليه”، “قابلته قبل وفاته رحمه الله في الفندق قبل دخوله المستشفى، الحقيقه رجل رحمه الله محترم ورجل نحسبه والله حسيبه من الممثلين النظاف سمعه وادب واخلاق.”.