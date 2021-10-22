شاهد .. قصة أصعب مشهد في حياة سعاد حسني.. وهذا ما فعله "فرج" معها بعيدا عن الكاميرا

انت الان تتابع خبر قصة أصعب مشهد في حياة سعاد حسني.. وهذا ما فعله "فرج" معها بعيدا عن الكاميرا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يُعد فيلم الكرنك أحد العلامات في حياة الفنانة سعاد حسني، بل وفي تاريخ السينما المصرية والذي قدمه المخرج علي بدرخان من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ.

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وتضمن الفيلم مشهد الاغتصاب الشهير، والذي قالت عنه السندريلا أنه أصعب مشهد صورته السندريلا طوال تاريخها السينمائي، حتى أن جسدها كان ينتفض أثناء تصويره.وروت الفنانة سعاد حسني في أحد اللقاءات التليفزيونية تفاصيل المشهد، حيث أكدت إنها كانت خائفة إلى حد كبير لدرجة أنها نسيت النص.

وتابعت أن الفنان الذي جسد دور «فرج» حاول تهدئتها قبل المشهد، لدرجة أنه جلس معها خلال البريك للدردشة معها حتى تصبح بينهما ألفة خلال التصوير.

ويُذكر أن فيلم «الكرنك» شارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، وأثار ضجة وقت عرضه بعد أن اشترطت الرقابة تغيير النهاية حتى تجيزه فاضطر صناعه إلى الموافقة حتى يرى الفيلم النور.

ووفقًا لما ذكرته تقارير فنية، فإن الرقابة على المصنفات الفنية واشترطت أن ينتهي الفيلم بثورة التصحيح التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات التي قضت على ما عرف باسم مراكز القوى والتي هاجمها الفيلم بشدة.

فيلم الكرنك.. من أشهر الأفلام المصرية، حيث يعد من الأفلام السياسية، وقد أنتج في 1975 للمخرج علي بدرخان، وقصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي، وبطولة كوكبة من النجوم في هذا الوقت بل هم نجوم إلى وقتنا هذا رغم رحيل بعضهم: مثل سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، محمد صبحي وغيرهم.89730945