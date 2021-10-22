شاهد .. هل تذكرون فتون نجمة "الأوراق المتساقطة"؟.. هكذا أصبح شكلها بإطلالتها المثيرة!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون فتون نجمة "الأوراق المتساقطة"؟.. هكذا أصبح شكلها بإطلالتها المثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية ​الشهيرة دينيز جكير نجمة مسلسل “​الأوراق المتساقطة​” والشهيرة في الوطن العربي باسم فتون مجموعة صور لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت دينيز جكير بعدة إطلالات مثيرة ورائعة نالت إعجاب جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي .

وكانت قد ظهر على الشاشات في مسلسل “​الأوراق المتساقطة​” في تركيا على مدى 5 سنوات، وكانت نهايته عام 2010، وعرض هذا المسلسل في لبنان والوطن العربي أيضاً، ولاقى نجاحاً كبيراً ولطالما تعلق به المشاهدون، وبنجومه ونجماته.

ومن أبرز نجمات العمل الممثلة التركية ​دينيز جكير​، التي اشتهرت في لبنان والوطن العربي بإسم “​فتون​” المعتمد لدورها بالنسخة المدبلجة من العمل.

ومن أهم الاعمال التي شاركت فيها دينيز مسلسل “قطاع الطرق لن يحكموا العالم”، جسدت فيه شخصية “مريم شاكر بيلي”.

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