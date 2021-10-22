شاهد .. وضعت كاميرا سرية في غرفة نوم ابنتها فاكتشفت الصدمة التي لم تتوقعها طوال عمرها

انت الان تتابع خبر وضعت كاميرا سرية في غرفة نوم ابنتها فاكتشفت الصدمة التي لم تتوقعها طوال عمرها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

من الواضح أنه ليس من الطبيعي وضع الكاميرا في غرفة نوم بناتك ومع ذلك ، اختارت أم أمريكية تدعى آشلي لو ماي ، شراء واحدة وتعليقها في غرفة نوم بناتها.

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ولم تكن الأم تتصور ما يمكن أن يحدث بمجرد العودة للقطات فيديو سجلتها الكاميرا لأحدى بناتها في غرفة نومهن.

مخاوف طبية

تعيش آشلي لو ماي مع زوجها وبناتها الأربع في ولاية ميسيسيبي. يحب الأطفال ارتداء ملابس الحفلات وممارسة الألعاب والجري في جميع أنحاء المنزل. ومع ذلك ، فإن الأسرة لديها مشاكل. لدى إحدى البنات تاريخ طبي سيء للغاية. الفتاة الصغيرة ، البالغة من العمر أربع سنوات فقط ، تعاني أحيانًا من نوبات تشبه السكتات الدماغية.



كان هذا أيضًا سبب اختيار الأم شراء كاميرا. غالبًا ما تضطر للعمل في المساء وتحب مراقبة الأشياء. لذلك بمجرد أن رأى الأبوان الكاميرا معروضة للبيع يوم الجمعة السوداء ، اشتروها على الفور.

تطور غريب



بمجرد تثبيت الكاميرا ، حدث شيء لم يتوقعوه. سمعت ابنتهما أليسا البالغة من العمر ثماني سنوات ، والتي تشترك في غرفة نوم مع شقيقتيها، بعض الأصوات الغريبة القادمة من غرفة النوم وقررت إلقاء نظرة.

وبمجرد دخولها إلى الغرفة ، سمعت أليسا صوت رجل غريب. ذهبت الطفلة البالغ من العمر ثماني سنوات للبحث عن الصوت. قامت بتفتيش دمى الدببة وجميع أركان الغرفة. ثم يبدأ الصوت بالصراخ وطلب أشياء غريبة ، مما أثار فزع أليسا.



بعد ذلك تغيرت نغمة الصوت إلى نغمة هادئة. ثم حاول الصوت إقناع الفتاة بقول أشياء مروعة عن والدتها. كان الصوت لذكر قام باختراق الكاميرا في الغرفة عن بعد، وبدأ في توجيه الحديث للطفلة المرعوبة.



وحاول المخترق حث الطفلة على القيام بالأسوأ من خلال تشجيعها على قلب المنزل رأسًا على عقب وتكسير جهاز التلفاز وكل شيء في الغرفة. ثم عندما قال المخترق إنه أسوأ كابوس لها ، أصيبت أليسا بالذعر وغادرت الغرفة فوراً.

أخيرًا ، علمت أشلي ما حدث لابنتها. شاهدت الفيديو على التطبيق الذي يأتي مع الكاميرا وهرعت بسرعة إلى المنزل بأسرع ما يمكن بعد سماع الصوت الغريب. قررت العائلة التواصل مع الشركة المصنعة بعد أن أدركت أن المخترق كان يستهدف الأطفال الصغار.



وبعد محاولات عديدة ، اتصلوا أخيرًا بالشركة. لكن الشركة رفضت توجيه اللوم عليها، وقالت إنه كان يتوجب على الوالدين اختيار كلمة سر أكثر قوة وأمانًا. ومع ذلك ، قررت الشركة ، وفقًا لهم ، أن تأخذ القضية بجدية أكبر لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.



شيء واحد مؤكد: لا تجلب التكنولوجيا الجديدة هذه الأيام الراحة فحسب ، بل تجلب معها المخاطر أيضًا. هذه العائلة بالتأكيد لن تنسى ما حدث معها، على الأقل على المدى القريب

أخيرًا ، علمت أشلي ما حدث لابنتها. شاهدت الفيديو على التطبيق الذي يأتي مع الكاميرا وهرعت بسرعة إلى المنزل بأسرع ما يمكن بعد سماع الصوت الغريب. قررت العائلة التواصل مع الشركة المصنعة بعد أن أدركت أن المخترق كان يستهدف الأطفال الصغار



وبعد محاولات عديدة ، اتصلوا أخيرًا بالشركة. لكن الشركة رفضت توجيه اللوم عليها، وقالت إنه كان يتوجب على الوالدين اختيار كلمة سر أكثر قوة وأمانًا. ومع ذلك ، قررت الشركة ، وفقًا لهم ، أن تأخذ القضية بجدية أكبر لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.



شيء واحد مؤكد: لا تجلب التكنولوجيا الجديدة هذه الأيام الراحة فحسب ، بل تجلب معها المخاطر أيضًا. هذه العائلة بالتأكيد لن تنسى ما حدث معها، على الأقل على المدى القريب.20516176