شاهد .. كما ولدتها امها الممثلة التركية هازال إيرجوتشلو تظهر بدون ملابس وتتصدر الترند في الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها الممثلة التركية هازال إيرجوتشلو تظهر بدون ملابس وتتصدر الترند في الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت الممثلة التركية التركية الشهيرة هازال إيرجوتشلو في الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد “The Affair” من سلسلة “Hidden” عارية .

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والمسلسل واحدة من إنتاجات قناة Blutv الأكثر طموحا التي نشرت أمس الإعلان الترويجي الذي ظهرت فيه هازال إيرجوتشلو 29 عامًا وهي تستحم وتميز الإعلان بالكثير من المشاهد الحب .

وأثار مشهد هازال إيرجوتشـلو وهي عارية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر ترند .

والمسلسل من بطولة هازال إيرجوتشـلو، وفيرات سيليك، وديفن كيالار وأحمد رفعت شونغار، في حين يضم فريق العمل زهال أولكاي. ونور شور، ويكتا كوبان، وإردال كوكوكوموركو، وجانسيت

وتدول قصة المسلسل حول علاج الحب المحرم لشخصين متزوجين من وجهات نظر مختلفة من الشخصيات. وسلسلة يتجاوز قصة خيانة عادية ويقدم قصة مذهلة من العلاقات.

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.71705526