شاهد .. فنانة تفجر مفاجأة لاول من نوعها : أقمت علاقة حميمية مع عادل إمام اكثر من زوجي بالصور والأدلة

انت الان تتابع خبر فنانة تفجر مفاجأة لاول من نوعها : أقمت علاقة حميمية مع عادل إمام اكثر من زوجي بالصور والأدلة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة لبلبة الكثير من الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها في إحدى اللقاءات التي أقيمت على شرف حضور معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في دورته الـ51، حيث تحدثت عن المواقف التي واجهتها اثناء مسيرتها الفنية، وأبرزها علاقتها بالزعيم عادل إمام.

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وقالت لبلبة: "أنا أعتبر عادل إمام توأمي الفني، وأفلامي الناجحة كلها كانت معه، وتعلمت منه الكثير"، وما صدم الجميع قولها: "أصبح في منتهى النشوة عندما أجلس معه"، وكشفت عن احد الأدوار التي تضمنت مشاهد جريئة في فيلم خلي بالك من جيرانك مع عادل امام، حيث مارست العلاقة الحميمية مع عادل امام في افلامها أكثر من زوجها حسب قولها.

ومثلت لبلبة مع عادل أفلامًا عديدة ناجحة مثل احترس من الخط، خلي بالك من جيرانك، عريس من جهة أمنية.

لبلبة، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، مواليد 1945 من أسرة سورية ذات أصول أرمنية، عملت في بداياتها مع فرق استعراضية، قبل دخول السينما، وشاركت في عدد كبير من الأفلام الناجحة، التي تجاوزت تسعين عملاً، واشهر أعمالها: السكرية، في الصيف، الشيطانة التي أحبتني، عصابة حمادة وتوتو، وغيرها.82214476