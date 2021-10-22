شاهد .. اتفرج ردة فعل المتابعين عندما كشفت صافيناز عن صدرها ووضعت فيه وردة

انت الان تتابع خبر اتفرج ردة فعل المتابعين عندما كشفت صافيناز عن صدرها ووضعت فيه وردة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت صافيناز صورة لها من احد الحفلات وهي ترتدي بدلة رقص باللون الزهر مكشوفة البطن والصد الذي لم تخفي منه سوى القليل، ووضعت فيه وردة حمراء، وأخرجت لسانها تتعمد فيه الإثارة.

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وتداول رواد مواقع التواصل صورة صافيناز بشكل كبير، كما نشرتها الصفحات الفنية، فانهالت التعليقات من قبل المتابعين، حيث عبر البعض عن غضبهم بسبب اطلالتها، وقيامها بإيحاءات خادشة ومخلة للآداب العامة، وطالب البعض بإخراجها من مصر وعدم السماح لها بالرقص، فيما أثنى البعض على جمالها، وتغزلوا بسحرها وإطلالتها.

وكانت قد لفتت صافيناز الأنظار بصورة نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي تشرب القهوة، وترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، وأبرزت مفاتنها بشكل صارخ، وانهال عليها المتابعون بالتعليقات، وتساءلوا عن اسباب تعمد ظهورها بلباس خادش، هل لزيادة الشهرة ولفت الأنظار، ام استفزازا للمتابعين.

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