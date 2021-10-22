شاهد .. لن تصدق..بعد ضجة إنفصالهما تسريب صوتي لزوج نانسي عجرم يفجّر الصدمة ومحبيهم في ذهول!؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق..بعد ضجة إنفصالهما تسريب صوتي لزوج نانسي عجرم يفجّر الصدمة ومحبيهم في ذهول!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد بوست نشره الاعلامي ايلي باسيل لمّح فيه الى طلاق نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ضجت مواقع التواصل بهذا الخبر وسط تفاعل كبير بين الجمهور والمحبين.

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لكن نفى فادي الهاشم هذا الخبر من خلال تسريب تسجيل صوتي له وهو يرد على أحد الفانز، قال فيه انه لا يعرف من أين انتشر هذا الخبر، والذي لا أساس له من الصحة، مؤكدا ان زوجته نانسي "أمانة".

كما ورفض جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم الرد على هذه الشائعات، كما عبر عن سخريته من هذه الأخبار والتجني على فنانة تعمل من اجل فنها واسرتها ومحبيها، ولا تتدخل في حياة الاخرين.

يذكر ان هذه الشائعات ازدادت قبل حفلها في معرض أكسبو دبي، بهدف التشويش على هذه المشاركة والهاء الرأي العام بموضوع لا اساس له على الاطلاق.16237655