شاهد .. اتفرج..كأنها حورية من الجنة نسرين طافش بإطلالة بيتية جذابة مثيرة تسحر متابعينها (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج..كأنها حورية من الجنة نسرين طافش بإطلالة بيتية جذابة مثيرة تسحر متابعينها (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في منزلها جالسة على الكنبة ترتدي فستان أبيض اللون مفتوحة من منطقة الصدر يظهر مفاتنها .

وتزينت في إطلالتها بالذهب وتركت شعرها منسدل على كتفها .

وعلقت طافش على صور قائلة: “السجادة الجمراءوعلقت طافش على الصورة: “كن الصمت الذي يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر أنت الصفاء دون ضجيج العقل وأنت الخب والفرج دون ألم”.

ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها

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