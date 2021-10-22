شاهد .. اتفرج..كأنها حورية من الجنة نسرين طافش بإطلالة بيتية جذابة مثيرة تسحر متابعينها (صورة)

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انت الان تتابع خبر اتفرج..كأنها حورية من الجنة نسرين طافش بإطلالة بيتية جذابة مثيرة تسحر متابعينها (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .
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وظهرت نسرين طافش في منزلها جالسة على الكنبة ترتدي فستان أبيض اللون مفتوحة من منطقة الصدر يظهر مفاتنها .
وتزينت في إطلالتها بالذهب وتركت شعرها منسدل على كتفها .
وعلقت طافش على صور قائلة: “السجادة الجمراءوعلقت طافش على الصورة: “كن الصمت الذي يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر أنت الصفاء دون ضجيج العقل وأنت الخب والفرج دون ألم”.
ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها
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