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شاهد .. اتفرج..كأنها حورية من الجنة نسرين طافش بإطلالة بيتية جذابة مثيرة تسحر متابعينها (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في منزلها جالسة على الكنبة ترتدي فستان أبيض اللون مفتوحة من منطقة الصدر يظهر مفاتنها .

 

 

وتزينت في إطلالتها بالذهب وتركت شعرها منسدل على كتفها .

وعلقت طافش على صور قائلة: “السجادة الجمراءوعلقت طافش على الصورة: “كن الصمت الذي يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر أنت الصفاء دون ضجيج العقل وأنت الخب والفرج دون ألم”.

 

ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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