شاهد .. هكذا بدت نجلاء بدر بعد فستانها الجريء: صدري مش باين ونصف بطني متغطية!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت نجلاء بدر بعد فستانها الجريء: صدري مش باين ونصف بطني متغطية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

على الجدل الكبير الذي اثير حول الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح



السينمائي والذي أقيم مساء الخميس ١٤ أكتوبر/تشرين الأول.

أجرت نجلاء مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو اديب29177243



في برنامج (الحكاية)، ودافعت عن نفسها قائلة: (صدري مش باين ونص بطني متغطية والفتحة فوق الركبه مش لغاية وسطي، فين العري بقى؟)

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كما أدلت أيضاً بتصريحات أخرى ترد فيها على الجدل الكبير المثار حولها ومن بينها:



-للمرة الأولى في حياتي أواجه انتقادات مثل التي تعرضت لها أمس



-تفاجأت بالانتقادات وتوترت كثيرًا فالموقف الذي تعرضت له كان أكبر من تحملي

-الفستان لا يمكن تصنيفه بأنه الأكثر عريًا وبه قماشة من نوع “الفيلية” ولكنها لم تظهر في الكاميرا فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطهم من خلال الكاميرات



– شاهدت ردود أفعال وأقاويل بأن المثلث تم لصقة بالغراء

-أغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي “أنت لابسة قطعة فنية”

-البعض قال لي أن صور الفستان خادعة فهو يظهر بشكل مخالف لما شاهدناه على الحقيقة



-الفستان ليس مكشوفًا فصدري لم يكن ظاهرًا كذلك نصف بطني والجزء الأخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل

-لم أبحث عن لفت الأنظار أو التريند فهو أمر مُهين للفنانين

-الاستعراض ولفت الإنتباة ليس من طبعي وكنت أفضل أن تكون شهرتي بناءً على أعمالي الفنية وليس فستان



-البعض يشمت في مهرجان الجونة حتى أثناء الحريق فردود الأفعال كانت صادمة



-الفستان لا يحمل مواصفات الفساتين العارية

-أنا حافظت على البطانة ولا أقصد الإساءة لأي زميلة كما أن الأذواق تختلف



-المهرجانات تخاطب العالم ومواصفات فساتين السهرة في العالم مفتوحة وأكبر دليل على ذلك أن المحجبات يرتدين قطع من الملابس تحت الفستان



-لم أتخيل أن يحصل الفستان على هذا الهجوم وراودني شك لثواني ولكن المحيطين بي أكدوا لي أن الفستان ليس ملفت للأنظار



-فريدة انزعجك كثيرًا بالانتقادات فلم نكن نتخيل أن يتم مهاجماتنا بهذه الشدة

-المهرجانات لا تخاطب الجميع والأفلام المعروضة بها تخاطب فئات معينة



-السجادة الحمراء في جميع المهرجانات عبارة عن عرض أزياء ومن حق المصممين عرض أعمالهم فأنا مجرد شماعة لعرض المصممين لملابسهم ومجوهراتهم29177243