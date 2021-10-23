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شاهد .. هكذا بدت نجلاء بدر بعد فستانها الجريء: صدري مش باين ونصف بطني متغطية!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

 على الجدل الكبير الذي اثير حول الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح 


 السينمائي والذي أقيم مساء الخميس ١٤ أكتوبر/تشرين الأول.
أجرت نجلاء مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو اديب29177243

 


 في برنامج (الحكاية)، ودافعت عن نفسها قائلة: (صدري مش باين ونص بطني متغطية والفتحة فوق الركبه مش لغاية وسطي، فين العري بقى؟)

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كما أدلت أيضاً بتصريحات أخرى ترد فيها على الجدل الكبير المثار حولها ومن بينها:

 


-للمرة الأولى في حياتي أواجه انتقادات مثل التي تعرضت لها أمس


-تفاجأت بالانتقادات وتوترت كثيرًا فالموقف الذي تعرضت له كان أكبر من تحملي

 

 

-الفستان لا يمكن تصنيفه بأنه الأكثر عريًا وبه قماشة من نوع “الفيلية” ولكنها لم تظهر في الكاميرا فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطهم من خلال الكاميرات

 


– شاهدت ردود أفعال وأقاويل بأن المثلث تم لصقة بالغراء
-أغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي “أنت لابسة قطعة فنية”
-البعض قال لي أن صور الفستان خادعة فهو يظهر بشكل مخالف لما شاهدناه على الحقيقة

 


-الفستان ليس مكشوفًا فصدري لم يكن ظاهرًا كذلك نصف بطني والجزء الأخر من الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل
-لم أبحث عن لفت الأنظار أو التريند فهو أمر مُهين للفنانين
-الاستعراض ولفت الإنتباة ليس من طبعي وكنت أفضل أن تكون شهرتي بناءً على أعمالي الفنية وليس فستان


-البعض يشمت في مهرجان الجونة حتى أثناء الحريق فردود الأفعال كانت صادمة

 


-الفستان لا يحمل مواصفات الفساتين العارية
-أنا حافظت على البطانة ولا أقصد الإساءة لأي زميلة كما أن الأذواق تختلف

 


-المهرجانات تخاطب العالم ومواصفات فساتين السهرة في العالم مفتوحة وأكبر دليل على ذلك أن المحجبات يرتدين قطع من الملابس تحت الفستان

 


-لم أتخيل أن يحصل الفستان على هذا الهجوم وراودني شك لثواني ولكن المحيطين بي أكدوا لي أن الفستان ليس ملفت للأنظار

 


-فريدة انزعجك كثيرًا بالانتقادات فلم نكن نتخيل أن يتم مهاجماتنا بهذه الشدة

 

-المهرجانات لا تخاطب الجميع والأفلام المعروضة بها تخاطب فئات معينة


-السجادة الحمراء في جميع المهرجانات عبارة عن عرض أزياء ومن حق المصممين عرض أعمالهم فأنا مجرد شماعة لعرض المصممين لملابسهم ومجوهراتهم29177243

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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