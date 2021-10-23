شاهد .. ملكة كابلي تثير الجدل بالشعر الأشقر وتلفت الأنظار بتبدل ملامحها الجذابة وتتحول نسخة بدرو البراهيم !

انت الان تتابع خبر ملكة كابلي تثير الجدل بالشعر الأشقر وتلفت الأنظار بتبدل ملامحها الجذابة وتتحول نسخة بدرو البراهيم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت ملكة كابلى الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو بالشعر الأشقر، حيث تعرضت الفاشنيستا السعودية للهجوم، كما لفتت الانظار بتبدل ملامحها ليعتبرها البعض أنها تحولت إلى نسخة من بدور البراهيم.

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وظهرت ملكة كابلي مستعرضة إطلالتها بالشعر الأشقر لتتحول إلى شخصية اخرى تماماً، وتتعرض لسيل من الانتقادات في التعليقات.

ملكة كابلي بالشعر الأشقر

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه وهي تستعرض إطلالتها بالشعر الأشقر، وحولها لون الشعر الجديد لشخص آخر، إلا أن تغير لون الشعر ليس الوحيد الذي لفت الأنظار لملكة كابلي،وإنما ظهرت الفاشنيستا السعودية بملامح متغيرة تماماً وعيون مشدودة، لتبدو وكأنها قريبة في الشبه للغاية من بدو البراهيم.

وبعد نشرمقطع الفيدو انهالت التعليقات على ملكة كابلي وجاء فيها: "اتمنى من ادمن الصفحه لاتنزل صور مخلوقات فضائيه ما نعرف من وين جايين وتقول شوفو الجمال اذا تبونا نشوف الجمال ورجونا جمال حقيقي خلقه ربنا مو فلاااتر"، "اكو

سعوديات حلوات بس وين اكو سعوديه شعرها اصفر وعيون زرك ليش يافلتر"، "لما هي حلوه ليش الفلتر ليش المكياج نبي نشوف احد بلا فلتر ولا مكياج نبي احد حقيقي"، "كل ها العمليات التجميل والعنايه بالبشره ليش يصورن بالفلتر عجييييب".

وانتقد عدد من المتابعين إطلالة ملكة كابلي واعتبروا أن اللون الأشقر لا يتماشى مع بشرتها وطبيعة ملامحها، وجاء في التعليقات: "جمالها هندي مايناسب الاشقر بالمره ولون بشرتها كمان ماتناسب"، "عمليات تجميل من فوق وتحت ويحطون فلتر ليش ويوم ماتظهر بلون شعر جديد تختار لون ما يناسبها"، "هذا مو لون لايق عليها هذا لون اختارته ليتماشى معها"، "كيف

بيفكروايوم مابيروحوا يظهروا بلون شعر مثل هذا أو لا يتماشى ولا يمت بصلة لطبيعتهم وشخصهم، عن جد شكله يلوع الكبد ومبدل ملامحها بشكل غريب".

وطالب الجمهور في تعليقاتهم ملكة كابلي بالظهور بدون فلتر أو مكياج وسخروا في تعليقات منها: "أنت تقولين إنك حلوة، بدل كل ها الفلاتر اللي بتستخدميها رغم عمليات التجميل فيكي تورينا وتفرجينا جمالك بدون فلتر، أظن إننا ما راح نعرفك، اظهري لو

لمرة بدون فلتر فرجينا جمالك، لكن الحقيقة إن انتم كلكم ما فيكم شخص واحد تقدر تظهر بدون مكياج أو فلاتر بالدرجة اللي ممكن تكونوا انتوا نفسكم صدقتم إن هذه اشكالكم"، "ما فكرتي لو لمرة إن ها اللون ما يليق إلا على الشقراوات ولا هو أي تقليد اعمى للغرب والسلام، فين اختياراتكم وشخصياتكم، إذا فيكي تطلعيلنا مرة بدون فلتر راح أقولك إن فيه ثقة بالنفس".

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