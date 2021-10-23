شاهد .. اتذكرون نجمة (ذا فويس كيدز) غنى بو حمدان شاهدوا كيف اصبحت بشكلها الصادم وانوثتها المثيرة - صورة

انت الان تتابع خبر اتذكرون نجمة (ذا فويس كيدز) غنى بو حمدان شاهدوا كيف اصبحت بشكلها الصادم وانوثتها المثيرة - صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت غنى بو حمدان في برنامج The Voice Kids بموسمه الأول في العام ٢٠١٦، ونالت شهرة واسعة بعد غنائها (أعطونا الطفولة) وبكت بتأثرٍ كبيرٍ وتذكّرت الأوضاع السياسية الصعبة في سوريا.

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أول من أدارت بكرستها ودعمتها كثيرًا ووصلت معها إلى مراحل متقدمة جدًا.



وبعد ٤ سنوات، نشرت غنى صورة جديدة لها، وصدمت الكل بشكلها وكيف أصبحت شابة لم تتعدَ ١٤ عامًا وكل ملامحها تغيّرت.



غنى حظيت بقاعدة شعبية عالية، ولا تزال حتى الآن تغنّي وتدرس الموسيقى لتكمل مشوارها الغنائي.

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