شاهد .. دمار شامل .السعودية مودل آش جننت الشباب بالكروب توب...اظهرت الملبن .

انت الان تتابع خبر دمار شامل .السعودية مودل آش جننت الشباب بالكروب توب...اظهرت الملبن . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري علي حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، نشرت الفاشينيستا ​السعودية مودل آش صورة لها، ظهرت بها وهي تلتقط لنفسها صورة سيلفي، وترتدي كروب توب باللون البني مكشوف أشبه بحمالة الصدر استعرضت مفاتنها منه، وبنطلون جينز ضيق، وسدلت شعرها الكيرلي.

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نالت صورة آش إعجاب متابعيها مشيدين بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها، بينما تعرضت لإنتقادات حادة من قبل البعض واتهمت بتشويه صورة فتيات السعودية بإطلالاتها الجريئة والمكشوفة.

هذا وتحرص مودل آش على مشاركة صورها واطلالاتها ومقاطع فيديو خاصة بها مع متابعيها، وغالبا ما تستعرض مفاتنها ومؤخرتها بطريقة تستفز البعض، وتعرضها للهجوم، حيث ترتدي الفساتين المكشوفة والشورتات القصيرة وحمالات الصدر.28647999