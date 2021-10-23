شاهد .. ماينفع معاهم العشرة..تصريح مثير من شقيق فاطمة الأنصاري فهل قصد يعقوب بوشهري؟

انت الان تتابع خبر ماينفع معاهم العشرة..تصريح مثير من شقيق فاطمة الأنصاري فهل قصد يعقوب بوشهري؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشقيق الفاشنيستا السعودية فاطمة الأنصاري يرد من خلاله على حادثة انفصال شقيقته عن نجم السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري.

حديث مبهم من شقيق فاطمة الأنصاري

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وقال شقيق فاطمة الأنصاري في الفيديو: "ليس من طبعي ولا من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو من شيء تعلمنا عليه، إنك تتكلم عن شخص أكل وياك من سفرة واحدة"

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو بتعليقات متضاربة، حيث أشاد البعض بتصرفه وردة فعله مؤكدين أنه شخص خلوق وأن ما قاله هو تصرف صحيح.

الجمهور يتغزل في شقيق فاطمة الأنصاري

فيما تغزل آخرون بوسامته معتبرين أن هذا الفيديو قد يكون سببًا في بداية مشواره في على الشهرة.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بخبر انفصال السعودية فاطمة الأنصاري عن زوجها الكويتي يعقوب بوشهري بعد أقل من شهرين على زواجهما

وكانت الأخبار قد بدأت بالانتشار بعد قيام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر عبر السوشال ميديا وحذفهما لصور حفل زفافهما، وانتشرت أخبار أن الأنصاري لم تنفذ رغبة يعقوب بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن الإعلانات

كما تم تداول أخبار أن الأنصاري أجهضت طفلها الأول بسبب إعلان فيلر تسبب لها بمضاعفات أدت إلى الإجهاض وأن فاطمة استمعت لكلام شقيقتها أمل الأنصاري ولم تنفذ رغبة زوجها يعقوب مما تسبب بوقوع أزمة بينهما أدت للانفصال

يعقوب بوشهري متهم بالخيانة

وعلى صعيد مختلف قال البعض إن سبب الانفصال هو خيانة يعقوب بوشهري لزوجته خلال تواجدهما فاطمة الأنصاري في لندن، كما جرى تداول فيديوهات مؤخرًا عن خيانة بوشهري للأنصاري بالرغم من مرور أيام قليلة على انفصالهما.

وكانت اسباب هذه الأخبار انتشار فيديو لنجم السوشال ميديا على متن يخت وفيديو آخر لمودل شهيرة على يخت يشبه يخت بوشهري، وهذا الاتهام دفع الأخير لتسجيل فيديو للرد على هذه الاتهامات ونشر يعقوب الفيديو كاشفًا عن اليخت مؤكدًا أنهما مختلفان وأنه مظلوم.

واللافت كان استخدام بوشهري لتعليق أن بعض الأشخاص يتسببون بوقوع المشاكل بين الأزواج في إشارة منه إلا أن زواجه ما زال مستمرًا.78346892