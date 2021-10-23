شاهد .. أبرار الكويتية.. تفاجئ متابعيها بإطلالة مخيفة ولوك صادم والجمهور في صدمة!؟

انت الان تتابع خبر أبرار الكويتية.. تفاجئ متابعيها بإطلالة مخيفة ولوك صادم والجمهور في صدمة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت ابرار الكويتيه حالة واسعة من الجدل بسبب مجموعة من الإطلالات التي احتفلت بها بالهالويين، وفي آخر إطلالاتها اعتمدت الفنانة الشهيرة على لوك مصاص الدماء لتظهر بإطلالة مرعبة عرضتها لانتقادات واسعة وموجة عالية من السخرية.

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وظهرت الفنانة أبرار الكويتية بلوك صادم، أفزع الجمهور، وتداولتالصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع الفيديو لتتعرض بعضها لسيل من السخرية في التعليقات.

أبرار الكويتية بلوك مصاص الدماء

وظهرت أبرار الكويتية بمكياج كثيف لتتحول لنسخة من شخصيات مصاصي الدماء التي تظهر في أفلام الرعب والفانتازيا، وبمجرد تداول مقطع الفيديو، انهالت عليها التعليقات التي تنوعت ما بين تعليقات ساخرة وأخرى منتقدة لها، ومن بين التعليقات: "هاي انجنت على الاخر لاتستعجلي بحكو الفايروس عم يطور بحاله ورح تصيري مصاص دماء بدون ماتغلبي حالك او بتعملي

بروفا من هلا"، "يمممه بصراحه ابدعت ولا تشدوها تراه لوك حفل تنكري سنوي لا اتبعلت ملة ولا دين احد اذا قلدت حفلهم او حتى لبست لبسهم، نفس الشي لو هم قلدو اعيادنا مارح يكونو مسلمين".

وجاء في التعليقات على فيديو أبرار الكويتية: "استغفرلله مره اش طولها عمرها كبير بناتها بطولها وعلى وجه زواج وباقي تسوي ها السخافات"، "انتم من جدكم تحتفلون بالهلوين. لاحول ولا قوه الا بالله نحن عايشين في دول الكفار ما سوينها"، "يعني مين نحنا علشان نحتفل بالهالويين! خلاص صرتم كلكمخواجات! وبعدين ويش ذنبنا ننخلع وتنخلع قلوبنا بها الإطلالات المرعبة، بدكم تحتفلوا احتفلوا بس ما تخرعونا".

أبرار الكويتية في الهالووين

إطلالة مصاص الدماء ليست الأولى للفنانة الشهيرة، وإنما فاجأت الفنانة ابرار الكويتيةمتابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه في لوك باربي، لكن هذا الظهور شكل صدمة للمتابعين الذين وصفوا إطلالتها بالصادمة، وكان تعليقهم "تخوّف".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أبرار الكويتية، ترتدي فستان يشبه فساتين أميرات ديزني، وارتدت باروكة شعر شقراء طويلة على غرار أميرا ديزني، وطبقت لنفسها مكياجًا، رأت أنه به تشبه عاروسة باربي.

لكن هذه الإطلالة صدمت المتابعين، ووصفوها بـ"تخوّف"، وكانت الفنانة ابرار الكويتية قد ظهرت مؤخرًا، بدون فلتر ليكشف الفيديو عن ملامحها الحقيقية، خاصة وأنها ظهرت في المراحل الأولى قبل وضع المكياج، لتبدو بملاح طبيعية تماماً، وبعد نشر أبرار الكويتية لفيديو توتوريال المكياج عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات تفاعل معها الجمهور في التعليقات.

انتقادات لأبرار الكويتية

وبمجرد نشر مقطع الفيديو انهالت التعليقات الساخرة من أبرار الكويتية، وعبر عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من إطلالات الفنانة الشهيرة بالهالويين، حيث سبق وصدمت أبرار جمهورها بلوك باربي غريب.

ولفتت أبرار الكويتية الأنظار بتبدل ملامحها، فكانت الفنانة ابرار الكويتية خضعت لعملية تجميل في أنفها، وأشارت إلى أنها تعرضت للسقوط في الصغر وهو ما تسبب في انحراف للأنف تسبب في التأثير على السمع، وهو ما دفعها للخضوع لعملية تجميل أنفها الأولى والتي بائت بالفشل وتسببت في تفاقم المشكلة.

وأوضحت أبرار الكويتية أن العملية الأولى تسببت في مضاعفات أكبر مما كانت عليه، وحاولت البحث عن طبيب آخر يقبل بتعديل الأنف وعلاج ما تعرضت له، لتخضع لعملية التجميل الثانية في إيران، والتي كانت خطوة لتعديل النتائج التي نتجت عن العملية الأولى، حيث تم استبدال عظام الأنف المهشمة في أنفها ببلاستيك في العملية الجراحية الثانية.49238869