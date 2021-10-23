شاهد .. هذا الطفل أصبح من أشهر الفنانين في العالم وشهرته تخطت المعقول| لو شاطر تعرف مين هو

انت الان تتابع خبر هذا الطفل أصبح من أشهر الفنانين في العالم وشهرته تخطت المعقول| لو شاطر تعرف مين هو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، صورة نادلة لطفل يبلغ من العمر قرابة عام، وكتبت عليها أنها تعود لفنان شهير جدًا.

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هذا الفنان ليس شهير فقط على مستوى مصر بل أن شهرته تخطتها وانطلقت للوطن العربية بل وللعالم أجمع،

فهو فبان متعدد المواهب، مطرب وممثل وملحن ومؤلف أغاني ومخرج وكاتب قصص فيلمية.

بالتدقيق في شكل الطفل ستستطيع معرفته، ومن أشهر ألقابه هو نجم الجيل، من السهل الأن على الجميع معرفة

من يكون هذا الطفل، إنه الفنان تامر حسني، نجم شباب الجيل والفنان الرسمي له.

تامر حسني له قاعدة جماهيرية كبيرة جداً في مصر والعالم، ولديه عدد كبير من الأغنيات، قام بتلحين عدد منها والعدد الأخر لحنه أخرون.

ولد تامر حسني في 16 أغسطس 1977، ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو من مواليد القاهرة.

اسمه بالكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي المعروف، وهناك من يقول أن اسمه الحقيقي بدوي ولكن هذا الكلام غير مؤكد.

أول ألبوم فني لتامر حسني كان عام 2002 وكان مشترك مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس.

ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في عام 2004 باسم حب. شارك أيضا في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات.

أولى أدواره في السينما كان خلال مشاركاته في فيلم حالة حب عام 2003. وأول مسلسل تلفزيوني له هو مسلسل آدم عام 2011.

تامر حسني متزوج من بسمة بوسيل، مطربة ستار أكاديمي وذلك في عام 2012، ولديهم 3 أطفال وهم: تاليا، أمايا، آدم تامر حسني.

ومن ألقابه: نجم الجيل، أسطورة القرن، صوت القدس، سفير الخير، وصوت السلام الأوحد.17569676