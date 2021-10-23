شاهد .. سخرية عارمة من إطلالة زوجة الوليد مقداد الأخيرة والسبب صادم (صورة)

انت الان تتابع خبر سخرية عارمة من إطلالة زوجة الوليد مقداد الأخيرة والسبب صادم (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة ومواقع التواصل الاجتماعي ​الوليد مقداد​ وزوجته نور غسان مقداد .81942759

وظهر الواليد مع زوجته نور بإطلالة لفتت الأنظار حيث أثارت طريق وضع نور أحمر شفاه قوي اللون على شفتيها، اضافة الى طريقة لفها الحجاب سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار البعض إلى ان الوليد وزوجته يشبهان بعضهما البعض، وربما يعود ذلك الى صلة القرابة البعيدة التي تجمعهما.

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