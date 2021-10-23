شاهد .. اتفرج.. كأنها ملاك الفنانه إلهام الفضالة تتألق بإطلالة جميلة وجذابة بفستانها الابيض من خلال تكريمها في تونس!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. كأنها ملاك الفنانه إلهام الفضالة تتألق بإطلالة جميلة وجذابة بفستانها الابيض من خلال تكريمها في تونس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تم اختيار الفنانة إلهام الفضالة كضيفة شرف للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة الحادية والعشرين بتونس، وتم تكريمها في حفل افتتاح المهرجان، وقد نشرت فيديو لها وهي

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تستعرض فستانها الأبيض الجميل من تصميم المصممة هيفاء العتيبي، وبدت بإطلالة لافتة لها، وعلقت على الفيديو وكتبت: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.



يُذكر أن الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس أقيمت تحت شعار "التواصل والتجديد"، ويهدف المهرجان إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات

الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان، ويشارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج

وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.53835182