شاهد .. اتفرج..النجوم يحتفلون بفخر بانطلاق موسم الرياض 2021:ومنهم الفنانه احلام الشامسي بإطلالة ناعمه تخيلوا هذا بس الافتتاح!

انت الان تتابع خبر اتفرج..النجوم يحتفلون بفخر بانطلاق موسم الرياض 2021:ومنهم الفنانه احلام الشامسي بإطلالة ناعمه تخيلوا هذا بس الافتتاح! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

موسم الرياض حرص العديد من النجوم على الاحتفال بإنطلاقته أمس الأربعاء وسط حضور جماهيري ضخم، حيث نشر العديد من نجوم السعودية والخليج صورهم أثناء تواجدهم في الموسم الجديد الذي سوف يشهد عشرات الفعاليات الترفيهية والفنية.

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أحلام تحضر حفل افتتاح موسم الرياض

أحلام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يظهر تواجدها في فعاليات اليوم الأول لإنطلاق موسم الرياض في المملكة العربية السعودية،

وظهرت النجمة الإماراتية وهي تلتقط الصور والفيديوهات للموسم الجديد وكذلك الحضور الكبير من قبل الجمهور، وأكدت أحلام في تعليق الذي نشرته على الفيديو أن الأنظار باتت تتجه نحو العاصمة السعودية الرياض من أجل المشاركة وحضور هذا الموسم المهم فكتبت: "أنظار العالم كلها تتجه إلى الرياض (موسم الرياض)".

نجوم السعودية في موسم الرياض

طارق الحربي الفنان السعودي نشر كذلك عبر حسابه على "تويتر" تغريدة وصورة له أثناء تواجده في انطلاق موسم الرياض وسط الحشود الجماهيرية الضخمة التي قدرت بأكثر من 750 ألف زائر في اليوم الأول وعلق الفنان السعودي على الصورة التي قام بنشرها فكتب: "اهلا وسهلاً بكم في موسم الرياض".

النجوم يشيدون بحفل افتتاح موسم الرياض

حمد العلي الإعلامي الكويتي أشاد كذلك بافتتاح موسم الرياض والحضور الكبير من قبل الجمهور السعودي، وقدم التهنئة للمملكة على هذا الافتتاح الرائع، كما أشار إلى الفعاليات الضخمة التي لا يزال ينتظرها الجمهور والتي تزيد عن 7500 فعالية فكتب الإعلامي الكويتي: "مع حمد افتتاح موسم الرياض، اللي شاف الافتتاح شرايكم؟ تخيلوا هذا بس الافتتاح! باقي ٧٥٠٠ فعالية بالموسم أهنيكم أهل السعودية على اللي قاعد نشوفه روح السعودية".

كما نشرت كذلك الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله التي تقيم في الكويت أكثر من فيديو وصورة من حفل افتتاح موسم الرياض عبر حسابها على "انستجرام"، وأكدت ليلى عبدالله على إعجابها الكبير بالموسم والذي استطاع أن يحول الخيال إلى واقع فكتبت تعليقا على ما نشرته قالت فيه: "تخيل وأكثر اليوم حضرنا افتتاح موسم الرياض ما شاء الله شي ما صار خيال".

موسم الرياض قد شهد افتتاحه مشاركة النجم العالمي "بيتبول" والذي حظي حفله بحضور جماهيري كبير وصل إلى أكثر من 250 ألف شخص، والذي شكل الحدث الأبرز في أول الفعاليات الموسم هذا العام.99047498