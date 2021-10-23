شاهد .. اتفرج..خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان تعلن "توبتها" وتفاجئ متابعيها بشدة

انت الان تتابع خبر اتفرج..خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان تعلن "توبتها" وتفاجئ متابعيها بشدة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان عن اتخاذها قرار التوبة، وفاجأت متابعيها بإعلانها أنها لن تظهر بوجهها مجدداً عبر منشوراتها على حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا التي تعرض فيها أحدث صيحات المكياج.

95904501

وبينت غدير سلطان من خلال مقطع فيديو مطول نشرته عبر حسابها على "سناب شات" أسمته "التوبة"، حيث أكدت أن قرارها كان بسبب "زمن الصحوة"، ملمحة أن ما يشهده العالم حاليا من حوادث كثيرة ووفيات لا يمكن معرفة عددها وأسبابها، مؤكدة أنها لا تشعر بالسعادة ولن تظهر بوجهها نهائياً بعد ذلك.



وقالت غدير سلطانفي المقطع المتداول: "شفت إن إحنا حاليا بزمن الصحوة، لازم كل واحد يصحى ويشوف شقاعد بسوى بحياته، شوف شقاعد الدنيا تصير فيها، الناس قاعدة تموت دون اثر، اللي يموتون مانعرف عددهم، (..) من هاللحظة أنا أبي أتوب وما أبي أطلع وجهي نهائيا بعد، كنت وايد مستانسة وابي ادزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ماكنت سعيدة، رغم

الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقلولي سعيدة وشذي".

وقالت أيضاً غدير سلطان: "حسيت إن خلاص هذي لحظة الصحوة حقي، إن خلاص إنت شنو فيج، فيني ما أبي أطلع

وجهي، خلاص أشاركم نسولف أفيدكم بأشياء بحياتكم، بس ما أسوي أشياء غلط وتأثر على أي بيت فيكم، يمكن صورتي تأثر على أي بيت فيكم، (..) فهذا أحلى قرار اتخذتا بحياتي“، مؤكدة أنها بكت من الفرحة باتخاذها هذا القرار.



غدير سلطان وخلع الحجاب

ولم تحدد غدير سلطان ما إذا كانت ستعود لارتداء الحجاب من جديد بعد أن خلعته منذ نحو عامين تقريباً، أم أنها ستكتفي فقط بعدم نشر صور لوجهها وشعرها عبر السوشيال ميديا.

ولاحظ الجمهور أن خبيرة التجميل الكويتية لم تقم بحذ

ف صورها التي تظهر بها بشعرها ووجهها عبر "انستقرام" برغم قرارها بالتوبة والابتعاد عن السوشيال ميديا.

من هي غدير سلطان؟



وُلدت غدير سلطان في السالمية بالكويت عام 1988، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت عام 2011، وحققت شهرة واسعة من خلال منشوراتها عن عالم المكياج والتجميل عبر حسابها على "انستقرام" الذي يتابعها عليها أكثر من 2 مليون شخص، وكذلك حسابها على "سناب شات".

95904501